Шойгу: до конца года надо дополнительно ввести 400 объектов для ядерной триады

12.04.19 14:08

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Российскому военному ведомству поставлена задача в 2019 году дополнительно ввести в строй 400 объектов для Стратегических ядерных сил, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги заседания, которое прошло в рамках Единого дня приёмки военной продукции.

"По многим показателям и по большой номенклатуре мы планы перевыполняем. Как вы слышали, по объектам инфраструктуры планы первого квартала у нас перевыполнены фактически в 11 раз. Надеюсь, эти темпы будут сохранены. И то, что нами было предусмотрено по этому году дополнительно - ввод 400 объектов, касающихся Сил стратегического ядерного сдерживания в целом - это также будет выполнено", - сказал С.Шойгу.

Он подчеркнул, что "это такое дополнительное задание, которое необходимо выполнить".

"Именно необходимо, потому что многое из того, что на сегодняшний день поставляется в войска, в частности, в Ракетные войска стратегического назначения, нуждается в тщательном и продуманном обустройстве. И я надеюсь, что все те планы, которые мы наметили, они, безусловно, будут выполнены", - отметил С.Шойгу.