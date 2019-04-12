Матвиенко: РФ не готова возвращаться в ПАСЕ при существующей дискриминации

12.04.19 14:15

© РИА Новости. Владимир Федоренко

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия будет готова вернуться к работе в ПАСЕ и выплатить взнос в Совет Европы, если в регламент ассамблеи будут внесены поправки, исключающие дискриминацию национальных делегаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру", - сказала В.Матвиенко журналистам в Баку в пятницу.

"Мы очень рассчитываем, что в конце концов будут приняты необходимы изменения в регламент, которые бы создали равные и единые условия для всех национальных делегаций. Это наше условие остается в силе, только в таком случае мы готовы вернуться в ПАСЕ и, естественно, выполнять все взятые обязательства, в том числе выплачивать наш взнос", - отметила она.

Так спикер Совета Федерации прокомментировала резолюцию ПАСЕ с призывом к России сформировать делегацию и выплатить взнос в Совет Европы.

"Понимаем намерение пригласить национальную делегацию России в ПАСЕ, поскольку предстоит очень важный этап - выборы нового генерального секретаря Совета Европы. И, конечно, если это состоится без России - это будет еще одним подтверждением углубляющегося кризиса. Будем ждать, что мы будем услышаны и будут приняты решения, которые необходимы для возвращения России в ПАСЕ", - сказала В.Матвиенко.

По ее словам, со стороны руководства Совета Европы, его парламентской ассамблеи, от здравомыслящих политиков идут позитивные сигналы, и это хорошо.

"Они понимают, что это реальный кризис в ПАСЕ, который распространился в целом на Совет Европы и что необходимо найти решение. Мы приветствуем такие позитивные сигналы, мы не закрываемся и готовы к дальнейшему диалогу", - отметила спикер СФ.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.