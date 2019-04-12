Шестерых волчат из самарского зоопарка назвали в честь российских космодромов

12.04.19 14:20

Фото с официального сайта Самарского зоопарка

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Самарский зоопарк отпраздновал День космонавтики смотринами детенышей пары канадских волков, сообщается на сайте учреждения в пятницу.

"Пара Малыш и Альфа образовалась в 2018 году и это их первый приплод: четыре мальчика и две девочки. Они прекрасные родители, заботливые. Сначала Альфа выкармливала детенышей молоком, сейчас они кушают говядину, курицу, крольчатину, творог. Отец играет с волчатами, позволяет себя покусывать за уши, проявляя родительское терпение к своим детям", - говорится в сообщении.

Волчата появились на свет 5 марта, однако знакомство с посетителями происходит не раньше, чем через месяц после рождения.

"Поскольку смотрины мы назначили на День космонавтики, то и имена волчатам решили дать оригинальные. Волчат мы назвали в честь российских (советских) космодромов: Восточный (Восток), Байконур, Ясный, КапьЯр (Яра), Свободный, Плесецк (Плеск)", - отмечается в сообщении.

Волчата уже знают свои клички, берут еду с рук, ходят на поводке, гуляют по зоопарку.