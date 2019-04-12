ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой арестантов СИЗО

12.04.19 14:35

© РИА Новости. Максим Блинов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Оздоровительная гимнастика, в том числе йога, благотворно влияет на заключенных следственных изоляторов, эксперимент будет продолжен с учетом замечаний прокуратуры, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

"Эксперимент с введением в Бутырской тюрьме и СИЗО-6 курса занятий йогой показал реальные результаты. Люди (арестанты) стали реже обращаться за медпомощью, стали меньше болеть и стали более дисциплинированными", - сказал В.Максименко в пятницу журналистам в подмосковном Аксаково, где проходит Всероссийское совещание руководителей медико-санитарных частей ФСИН.

По его словам, несколько заключенных, состоящих на учете как склонные к суициду, "через одно - два занятия поменяли свое отношение к миру".

"Многих пугает йога, но мы ее не рассматриваем как какую-то религию. Это хороший аутотренинг. У человека нормализуется давление, а главное - он освобождается от стресса, вызванного заключением под стражу", - сказал В.Максименко.

Он назвал беспочвенными заявления о том, что йога может повлиять на сексуальную ориентацию.

"За период проведения занятий у нас не было ни одного заявления, свидетельствующего об этом", - сказал замглавы ФСИН, отвечая на соответствующий вопрос.

Он опроверг сообщения СМИ о якобы введении прокуратурой запрета на занятия йогой. "Ни о каком запрете со стороны прокуратуры речи нет. Наоборот, прокуратура нам помогает", - сказал В.Максименко.

"Прокуроры обратили внимание на то, что СИЗО - режимное учреждение, в котором правилами не предусмотрено проведение коллективных спортивных занятий. Это действительно нарушение, которое мы сейчас исправляем. Вносим изменение в распорядок дня, определяем время для оздоровительной гимнастики", - пояснил он.

Групповые занятия йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Их проводит инструктор по кундалини-йоге Алексей Меркулов.

В конце марта широкий резонанс в СМИ вызвали сообщения о том, что сенатор Елена Мизулина передала в Генпрокуратуру запрос профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина с просьбой проверить проведение занятий в СИЗО на соответствие действующему законодательству.