Власти Приамурья сочли заниженной стоимость реконструкции аэропорта Благовещенска

12.04.19 14:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Неоднократные неудачные попытки поиска подрядчика реконструкции аэропорта Благовещенска могут быть связаны с необъективной оценкой стоимости работ, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

"В федеральном бюджете заложены средства. (. . .) Уже неоднократно объявлялся конкурс, но он не состоялся. Существует мнение, что в проектно-сметной документации занижена стоимость реализации проекта. Для нас это критически важный объект", - цитирует пресс-служба регионального правительства главу Приамурья.

В.Орлов отметил, что для региона очень важно, чтобы работы были начаты в текущем году, так как существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП) не позволяет решить проблемы с качеством и доступностью авиаперевозок в Приамурье.

Как сообщалось, в марте ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подконтрольно Росавиации) после двух неудачных попыток найти подрядчика реконструкции аэропорта Благовещенска объявило очередной конкурс, увеличив начальную цену с учетом дефлятора на 121 млн рублей. Цена контракта составляет 4,336 млрд рублей (включая НДС). Однако опять не поступило ни одной заявки.