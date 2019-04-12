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12.04.19 14:54
Власти Приамурья сочли заниженной стоимость реконструкции аэропорта Благовещенска
"В федеральном бюджете заложены средства. (. . .) Уже неоднократно объявлялся конкурс, но он не состоялся. Существует мнение, что в проектно-сметной документации занижена стоимость реализации проекта. Для нас это критически важный объект", - цитирует пресс-служба регионального правительства главу Приамурья.
В.Орлов отметил, что для региона очень важно, чтобы работы были начаты в текущем году, так как существующая взлетно-посадочная полоса (ВПП) не позволяет решить проблемы с качеством и доступностью авиаперевозок в Приамурье.
Как сообщалось, в марте ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подконтрольно Росавиации) после двух неудачных попыток найти подрядчика реконструкции аэропорта Благовещенска объявило очередной конкурс, увеличив начальную цену с учетом дефлятора на 121 млн рублей. Цена контракта составляет 4,336 млрд рублей (включая НДС). Однако опять не поступило ни одной заявки.
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