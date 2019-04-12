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12.04.19 14:57
Бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС после парада в Москве пролетят над Ярославлем
"Стратегический бомбардировщик Ту-160, знаменитый "Белый лебедь", - гордость российских Военно-космических сил. Это уникальный по своим характеристикам самолет, не имеющий аналогов в мире. 9 мая мы увидим его в небе над Ярославлем. Договорились с Минобороны о том, что самолеты Ту-160, Ил-78 и Ту-95МС после Парада Победы в Москве пролетят и над нашей Советской площадью", - сообщил губернатор Д.Миронов в соцсетях.
По его словам, ярославцев ждет большая праздничная программа в честь Дня Победы.
В годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ярославской области ежегодно проходят десятки мероприятий, организованных при участии правительства региона.
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