Обыски прошли в мэрии Новокузнецка по делу о махинации с жильем

12.04.19 15:05

© РИА Новости. Евгений Биятов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР совместно с сотрудниками ФСБ по Кузбассу в пятницу проводят обыски в мэрии Новокузнецка из-за мошенничества с жильем, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в пятницу.

Следствием возбуждено дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году житель города Новокузнецка оформил право собственности на муниципальную квартиру, которую он получил якобы в связи со сносом аварийного дома.

"Мужчина на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении не состоял. Бюджету Новокузнецка был причинен ущерб на сумму 1,7 млн рублей. В управлении по учету и приватизации жилых помещений администрации города Новокузнецка проводятся обыски, изымается необходимая документация. В рамках расследования будет устанавливаться, кем принималось решение о выдаче данной квартиры", - сказал собеседник агентства.

Факт мошенничества был установлен прокуратурой во время проверки, после чего материалы были направлены в следственные органы.

Как сообщалось, сотрудники силовых ведомств пришли с обысками в мэрию в пятницу днем. Информированный источник сообщал агентству, что причиной следственных действий стало уголовное дело в отношении одного из чиновников.