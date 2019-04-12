Две сотни человек спели "Катюшу" в симферопольском аэропорту

12.04.19 15:23

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Порядка двухсот человек участвовали в песенном флешмобе в честь 75-летия освобождения Крыма, акция прошла в пятницу в аэропорту "Симферополь", сообщила его пресс-служба.

Флешмоб инициировал молодежный парламент при Государственном совете республики Крым, участниками акции могли стать все желающие.

"Около 200 человек спели песни "Смуглянка", "Катюша" и "День Победы" в новом терминале аэропорта (сдан около года назад - ИФ). К молодежному флешмобу присоединился председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и приехавшие на свои рейсы пассажиры", - говорится в пресс-релизе.

Генеральный директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин отметил, что авиаузел рад быть площадкой для культурных акций.

"Особенно, если речь идет о памяти наших предков - героях Великой Отечественной войны. Только благодаря их подвигу мы имеем возможность жить и творить, в том числе такие уникальные сооружения как новый терминал аэропорта. Думаю, пассажирам тоже было приятно видеть и слышать здесь такое большое число поющей патриотические песни молодежи", - цитирует Плаксина пресс-служба аэропорта.