Приставы выселили из Апраксина двора компанию Главстрой-СПб

12.04.19 15:48

© РИА Новости. Александр Демьянчук

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники управления службы судебных приставов по Санкт-Петербургу выселили из помещений в Апраксином дворе ООО "Главстрой-СПб", которое не выполнило условия заключенного с городом инвестиционного договора.

Как сообщила пресс-служба управления в пятницу, строительная организация занимала 12 корпусов в Апраксином дворе на условиях договора, ранее заключенного с городским комитетом имущественных отношений. По договору, компания обязалась реализовать инвестиционный проект "по приспособлению для современного использования и реконструкции одного из корпусов архитектурного комплекса в центральной части города под общественно-деловой многофункциональный комплекс".

"Так как "Главстрой-СПб" нарушил условия договора, комитет обратился с иском в суд о расторжении данного договора и выселении организации из зданий Апраксина двора, который был удовлетворен", - говорится в сообщении.

На основании решения суда было возбуждено исполнительное производство о выселении компании. Помещения, которые раньше занимала организация, освобождены и опечатаны. Производство окончено фактическим исполнением.

Изначально "Главстрой-СПб" выступал инвестором проекта по реновации всего комплекса Апракисна двора, однако в феврале 2013 года власти Петербурга не стали продлевать с компанией инвестиционное соглашение. Позже Смольный согласовал "Главстрой СПБ" проведение реконструкции четырех корпусов Апраксина двора под административно-торговые цели. Предполагалось, что "Главстрой СПб" принимает на себя обязательства компаний "Торговый дом "Адмиралтейский плюс" (работы в корпусе 11), "Торговый комплекс "Арсенал" (корпус 12), "Агентство по реконструкции и развитию "Апраксин двор" (корпуса 50 и 51). По всем корпусам был установлен срок реконструкции до сентября 2020 года.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Главстрой-СПб" на 100% принадлежит ООО "Главстрой-Инвест", которое на 90,9% принадлежит кипрской компании "Фенестра", на 9% - Юрию Чечихину, на 0,1" - ООО "Факел" (Москва).

Апраксин двор - квартал, ограниченный улицами Садовая и Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком. В середине XVIII века там были созданы торговые ряды. До настоящего времени на этой территории располагался открытый рынок.

Планируется создать проект комплексного преобразования территории Апраксина двора. В результате реконструкции Апраксин двор должен стать современным многофункциональным центром с пешеходной зоной повышенной комфортности.