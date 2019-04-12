Путин обещает двигаться по пути перехода армии на профессиональную основу

12.04.19 15:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Призыв в армию когда-нибудь уйдет в прошлое, профессиональная армия становится все более и более востребована, заявил президент России Владимир Путин.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".

Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Президент отметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. "Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - сказал он.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли, глава государства напомнил, что в министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в котором можно проходить службу, не теряя квалификации.

Глава государства отметил, что конкурс на службу на таких должностях достигают 5-ти человек на место.

В.Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.