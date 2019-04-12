Павильон "Космос" на ВДНХ за год посетили более миллиона человек

12.04.19 16:10

© РИА Новости. Илья Питалев

12 апреля. Interfax-Russia.ru - В обновленном павильоне "Космос" на ВДНХ за год побывали более миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте в пятницу.

"Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным: в течение года в "Космосе" побывал 1 000 000 москвичей и гостей столицы. Бесплатные экскурсии посетили учащиеся из тысячи школ со всей России", - сказал мэр Москвы.

Он напомнил, что ровно год назад в День космонавтики отреставрированный павильон "Космос" открыл президент России Владимир Путин.

С.Собянин сообщил, что теперь в павильоне "Космос" можно увидеть макет спускаемого аппарата "Восток" - копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ (Завод экспериментального машиностроения) в то же время, что и оригинальный аппарат.

Кроме того, летом откроется выставка "Часы космонавтов - время первых", которая расскажет об истории появления "космических" часов, покажет уникальные наручные приборы, побывавшие в космосе.

Помимо этого в текущем году в павильоне "Космос" откроется новый раздел "Авиация и вертолетостроение". В числе экспонатов - макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции и многое другое.