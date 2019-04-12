Завод по переработке семян киноа стоимостью 72 млн руб. построят в Краснодарском крае

12.04.19 16:17

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Научно-производственное объединение "Квиноа центр" планирует в мае приступить к строительству комплекса по переработке семян киноа в Краснодарском крае, сообщает администрация региона.

Строительство начнется в мае этого года. Полностью реализовать проект компания намерена в 2020 году, инвестировав в него около 72 млн рублей. Проектная мощность завода составит не менее 12 тонн продукции в год.

"Аналогов такого производства в нашей еще стране нет", - говорится в сообщении.

Соглашение о реализации проекта было подписано представителями администрации региона и компании в 2018 году.

В сообщении отмечается, что НПО "Квиноа центр" имеет опыт выращивания киноа, поэтому загрузка нового комплекса будет производиться силами предприятия. Культура выращивается из собственных семян.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "НПО "Квиноа центр" было зарегистрировано в Новокубанском районе Краснодарского края в 2017 году. Основной вид деятельности - выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Единственным владельцем является Дмитрий Дмитриев. Д.Дмитриев является владельцем еще двух компаний в Краснодарском крае, одна из которых занимается выпуском минеральных удобрений, другая - оптовой продажей минудобрений и другой агрохимической продукции.

Работы по выведению сортов киноа отечественной селекции были начаты в 2009 году. После 8 лет испытаний в 2017 году культура впервые включена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России. На сегодняшний день в Новокубанском районе производятся три сорта этой зерновой культуры - баруша, кади, сева, оригинатором которых является бенефициар НПО Д.Дмитриев.

Основные поставки этой экзотической культуры на российский рынок осуществляются из стран Латинской Америки. В настоящее время крупа киноа представлена в небольших объемах в крупнейших российских торговых сетях.