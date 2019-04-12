Суд в Киеве приостановил рассмотрение дела капитана крымского сейнера "Норд" и объявил его в розыск

12.04.19 16:18

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12 апреля. Interfax-Russia.ru - Оболонский районный суд Киева на заседании в пятницу приостановил рассмотрение уголовного дела капитана рыболовецкого судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым) Владимира Горбенко и объявил его в розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Его объявили в розыск. Если человека объявляют в розыск, то дело приостанавливается", - сообщил "Интерфаксу" киевский адвокат В.Горбенко Дмитрий Щербина.

Защитник считает такое решение незаконным. "Есть две стадии судебного заседания: подготовительное и по сути. (Человек - ИФ) объявляется в розыск и приостанавливается (рассмотрение дела - ИФ) только тогда, когда заседание по сути, а сейчас было подготовительное заседание", - отметил Д.Щербина.

Ранее в марте суд в Киеве постановил обеспечить принудительный привод В.Горбенко, не явившегося на заседание, на следующее заседание: 12 апреля.

Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала "Норд" с 10 членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменили статью 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статью 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом). Херсонский горсуд избрал В.Горбенко меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе.

Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле 2018 года в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро в октябре были обменяны на семерых рыбаков двух украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

Осенью прошлого года Россия и Украина начали переговоры о возвращении на родину капитанов "Норда" В.Горбенко и "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В конце января 2019 года В.Горбенко пропал, сообщили его адвокаты и представитель компании-судовладельца. Родственники крымчанина в Мелитополе подали заявление в украинскую полицию. 4 февраля учетные данные В.Горбенко появились в разделе "исчезнувшие граждане" на сайте МВД Украины.

Капитан, не выходивший на связь с адвокатами, нашелся в Крыму, 11 февраля в "Комсомольской правде" вышло его интервью. "У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал В.Горбенко.

Он заявил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что готов участвовать в заседаниях киевского суда по видеосвязи. Украинскую сторону этот вариант не устроил.

Лт юи