Подсчет ущерба экономике Крыма в "украинский" период займет не менее полугода

12.04.19 16:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Специальная рабочая группа в Госсовете Крыма минимум полгода будет подсчитывать ущерб, нанесенный экономике республики в период, когда она находилась под управлением Украины.

"Думаю, что полгода - это очень оптимистичный срок, про который можно было бы говорить. Цифры называют разные - давайте будем осторожно к этому подходить", - сказал первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс в пятницу на первом заседании рабочей группы, которую он возглавляет.

При этом Е.Фикс уточнил, что ущерб, нанесенный Крыму с конца 1991 года до марта 2014-го, предложено считать в американских долларах.

По его словам, итогом работы группы станет аналитический документ с выводами по всем отраслям. Составить его депутатам помогут чиновники, эксперты и ученые.

Впервые идею подсчета ущерба озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

На первом заседании рабочей группы в Госдуме 3 апреля депутат от Крыма Андрей Козенко предварительно оценил ущерб в более чем 1,5 трлн рублей.