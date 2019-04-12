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СК "Согласие" выплатила "Роскосмосу" почти 4,7 млрд рублей за гибель корабля "Союз МС-10"

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Страховая компания "Согласие" выплатила "Роскосмосу" полную страховку в размере 4,655 млрд рулей за гибель ракеты-носителя "Союз-ФГ" и пилотируемого корабля "Союз МС-10", говорится в сообщении страховщика.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года в ходе запуска "Союз-МС-10" с "Байконура" произошла нештатная ситуация, из-за которой экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. В состав экипажа входили космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Авария произошла спустя две минуты после старта. Причиной неудачи позднее был назван неисправный датчик, из-за которого не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени. Вместо того, чтобы отлететь в сторону, он развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. По данным комиссии, нарушения были допущены в ходе работ на "Байконуре".

Событие было признано страховым случаем. Страховщик выплатил возмещение при участии российских и западных перестраховщиков.

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