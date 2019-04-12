Найденная в Якутии одинокая белая медведица после реабилитации переехала в нижегородский зоопарк

12.04.19 17:34

© РИА Новости. Вера Костамо

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Белая медведица, которую детенышем нашли якутские рыбаки два года назад, прибыла из Московского зоопарка в Нижний Новгород.

На сайте нижегородского зоопарка "Лимпопо" сообщается в пятницу, что полярная хищница Аяна-Умка сменила на "боевом посту" медведицу Симону, которая год обживала специально построенный в зоопарке вольер.

"Замена медведицы планировалась изначально, Аяна - молодая самка, энергичная и полная сил. Симона - возрастная медведица, уехала домой в Москву", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка отмечают, что Аяна останется жить в "Лимпопо" в качестве постоянного обитателя большого вольера и надеются, что со временем у нее появится семья.

У Аяны непростая судьба. Как сообщалось, в середине сентября 2017 года в Среднеколымском районе Якутии местные рыбаки обнаружили белого медвежонка - десятимесячная самка бродила вблизи населенных пунктов, питалась отходами рыболовного промысла и играла с местными собаками. Маленького хищника отловили специалисты, он был принят Московским зоопарком на реабилитацию.

В октябре 2017 года по итогам онлайн-голосования Московский зоопарк решил назвать медведицу Умкой-Аяной. Аяна означает в переводе с бурятского "долгий путь", что символично для малышки, которая стойко выдержала нелегкую транспортировку и путь в безопасное место, второе имя дано в честь персонажа советского мультфильма.