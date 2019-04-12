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12.04.19 18:19

Медведев в 2018 году заработал больше Путина

© РИА Новости. Сергей Гунеев
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей - на 1,3 млн рублей меньше, чем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом, согласно декларации о доходах и имуществе главы государства, опубликованной на сайте Кремля в пятницу, доход В.Путина за 2018 год вернулся на уровень 2016 года. Значительный рост дохода президента в 2017 году (составил тогда 18 млн 728 тыс. рублей) был вызван продажей земельного участка площадью 1500 кв.м.

Изменений в перечне задекларированного В.Путиным движимого и недвижимого имущества не происходит много лет подряд. За президентом по-прежнему числятся квартира и гараж площадью 77 кв.м и 18 кв.м соответственно, еще одна квартира (153,7 кв.м) и гаражное место (18 кв.м) в пользовании. Кроме того, глава государства владеет двумя автомобилями - ГАЗ М-21 и "Нива", а также автоприцепом "Скиф".

Между тем, доход премьер-министра РФ Д.Медведева в 2018 году увеличился на 1 млн 400 тыс. рублей в сравнении с 2017 годом, и составил 9 млн 917 тыс. рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

Доходы Д.Медведева в 2016 и 2017 годах незначительно снижались, в общей сложности примерно на 200 тыс. рублей. Как объяснили в аппарате правительства в прошлом году, "некоторое снижение общей суммы годового дохода Д.Медведева в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам".

Как и в предыдущие годы, в декларации за 2018 год из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью в 47 соток, а также квартира площадью 367 кв.м, она же числится в безвозмездном пользовании у супруги премьера Светланы Медведевой.

Автопарк Д.Медведева включает два раритетных автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21. За С.Медведевой многие годы числится Volkswagen Golf, а также два машиноместа.

Уже не первый год подряд согласно декларации доход супруги премьера равен нулю.

Сведения о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку закон не обязывает предоставлять такую информацию относительно совершеннолетних детей.

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