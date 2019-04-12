Суд отказался освободить экс-министра Абызова под залог в 1 млрд рублей

12.04.19 22:21

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

12 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд отказал в освобождении из следственного изолятора бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Абызова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила вердикт судья.

Таким образом, М.Абызов пробудет в СИЗО как минимум до 25 мая. Далее, в случае необходимости, следствие сможет обратиться в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Адвокаты бывшего министра просили суд отменить решение Басманного суда и избрать в отношении М.Абызова домашний арест или залог в 1 млрд рублей. Они настаивали на том, что причастность М.Абызова не подтверждается представленными материалами, к тому же, по их мнению, действия подзащитного относятся к сфере предпринимательской деятельности. Они отметили, что расчет стоимости ущерба был составлен неверно и некомпетентным лицом.

Сам М.Абызов заявил, что все свои активы в 2012-2014 годах он перевел в доверительное управление, а значит, давать какие-то указания по сделкам не мог.

"Я ежегодно предоставлял свою декларацию, в том числе с указанием управления моими активами, она ежегодно публично публиковалась, проводились проверки о соблюдении мною требований закона. Не было ни единого замечания за всё это время", - сказал экс-министр.

Прокурор не поддержал доводы защиты и просил суд оставить решение суда первой инстанции без изменений. Он отметил, что непринятие мер по аресту М.Абызова могло бы повлечь проблемы в расследовании уголовного дела. Следователь добавил, что загранпаспорт бывшего министра найден не был. По его словам, у М.Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании, он может скрыться от следствия за рубежом.

М.Абызову вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года М.Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, М.Абызов путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" (MOEX: SIBC) ("СИБЭКО") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС"), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Никто из фигурантов не признает вину.