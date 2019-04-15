В РПЦ считают, что "настоящие мужики" остались только в спецназе

15.04.19 13:01

© РИА Новости. Илья Питалев

15 апреля. Interfax-Russia.ruInterfax-Russia.ru - В Русской православной церкви озабочены падением уровня мужественности сильной половины населения России.

"Если взять юношу тридцатых годов и современного - у нас только в спецназе мужики остались", - сказал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с сотрудниками МЧС.

Он привел опыт десятилетней работы ректором 9-го факультета Академии РВСН. "Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали", - сказал священник.

Глава патриаршей комиссии также выразил озабоченность отказом многих российских мужчин от воспитания собственных детей и призвал исправлять ситуацию, начиная со школьной скамьи.

"Это только в кино русские своих не бросают, а я, который был членом Общественного совета нашей службы судебных приставов, так я знаю, как бросают: очень даже, абсолютно бессовестным образом", - сказал отец Димитрий.

"Если б я был президентом, - добавил он, - я первым делом бы ввел главный предмет в школе - это семья, потому что у половины мальчиков и девочек семьи никакой нет, наши папы - 90% - не платят алименты на своих детей".