Отряд кораблей "противника" уничтожили расчеты комплексов "Берег" в Крыму

15.04.19 13:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Артиллеристы из состава бригады береговой обороны Новороссийской военной морской базы (НВМБ) на учениях в Краснодарском крае уничтожили отряд кораблей условного противника, который выполнял подготовку к высадке десанта на побережье, сообщает в понедельник Черноморский флот (ЧФ).

"По результату выполнения учебно-боевых задач все цели были условно поражены артиллеристами с помощью передачи целеуказаний на распределение целей между расчётами для эффективного поражения отряда кораблей и живой силы условного противника", - сказано в сообщении.

Стрельбы из береговых самоходных артиллерийских комплексов (БСАК) "Берег" проводились на полигоне "Железный Рог" в Краснодарском крае, куда маршем прибыли подразделения отдельной бригады береговой обороны НВМБ.

Итогом учений ракетно-артиллерийского соединения станет этап боевой стрельбы по мишенным позициям, имитирующим отряд кораблей условного противника, говорится в сообщении.

Учения плановые, информирует штаб ЧФ.

БСАК "Берег" предназначен для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, со скоростью до 20 узлов, на непосредственных подступах к побережью: в приливных зонах, островных и шхерных районах, а также для поражения наземных целей.