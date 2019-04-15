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Почти 100 км федеральных трасс отремонтируют в Волгоградской области

© РИА Новости. Игорь Агеенко
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Ремонт 97 км федеральных автодорог и трех мостов выполнят дорожники в текущем году в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва- Волгоград" в понедельник.

"Всего в 2019 году в порядок приведут 97 км трасс. На двух участках трассы Р-22 "Каспий" и трех автодороги Р-228 Сызрань- Саратов- Волгоград выполнят капремонт. Эти работы включают в себя замену дорожного основания и верхних слоев покрытия, приведение в нормативное состояние обочин, установку барьерного ограждения, дорожных знаков, освещения", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы развернут на трассах Р-22, Р-228 и А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. На пяти участках протяженностью около 45 км дорожники заменят изношенное покрытие, укрепят обочины, обновят дорожные знаки и барьерное ограждение.

Также будет проведен ремонт мостов через реки Арчеда (824 км) и Бузулук (716 км) на трассе "Каспий" и еще одного - через оросительный канал на автодороге Р-228 (669 км).

Все работы, согласно графику, завершатся в октябре.

В 2018 году в Волгоградской области было отремонтировано более 100 км федеральных трасс. По итогам прошлого дорожно-строительного сезона протяженность находящихся в нормативном состоянии федеральных дорог в регионе составила 738,7 км.

В ведении ФКУ "Упрдор Москва- Волгоград" находится 2 тыс. 79,095 км федеральных автодорог в пяти регионах страны, в том числе, 811,5 км - на территории Волгоградской области. Это участки автодорог Р-22 "Каспий", Р-228 "Сызрань- Саратов- Волгоград" и А-260 "Волгоград- Каменск-Шахтинский - граница с Украиной".

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