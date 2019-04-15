Почти 19 тыс. деклараций было подано в ходе I и II этапа амнистии капиталов

15.04.19 13:08

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 апреля. Interfax-Russia.ru - В рамках первого и второго этапа амнистии капиталов было подано 18 тыс. 902 налоговые декларации, сообщил замминистра финансов Илья Трунин на заседании комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

"Я могу назвать лишь количество деклараций, которое было представлено в ходе первого и второго этапа. В ходе первого этапа было представлено 7 тыс. 188 деклараций, в ходе второго этапа - 11 тыс. 714", - сказал замминистра.

И.Трунин отметил, что вся остальная информация является налоговой тайной и ее раскрытие существенно бы подорвало интерес к этой амнистии и к доверию людей к госорганам.

Как сообщалось, 11 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении третьего этапа амнистии капиталов, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Первый этап амнистии капитала прошел в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.