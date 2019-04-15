|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.04.19 13:08
Почти 19 тыс. деклараций было подано в ходе I и II этапа амнистии капиталов
"Я могу назвать лишь количество деклараций, которое было представлено в ходе первого и второго этапа. В ходе первого этапа было представлено 7 тыс. 188 деклараций, в ходе второго этапа - 11 тыс. 714", - сказал замминистра.
И.Трунин отметил, что вся остальная информация является налоговой тайной и ее раскрытие существенно бы подорвало интерес к этой амнистии и к доверию людей к госорганам.
Как сообщалось, 11 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении третьего этапа амнистии капиталов, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Первый этап амнистии капитала прошел в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket