"Тролза" продлевает режим простоя на месяц из-за нехватки оборотных средств

15.04.19 13:12

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 апреля. Interfax-Russia.ru - ЗАО "Тролза" (Саратовская область, крупнейший производитель троллейбусов в России) продлевает режим простоя на месяц, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь завода Александр Дурасов.

"Сегодня у нас полный рабочий день. Но поскольку на встрече (с губернатором - ИФ) не удалось найти решения проблемы, со вторника режим простоя будет продлен еще на месяц",- сказал А.Дурасов.

На встрече работников предприятия с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, состоявшейся в понедельник, обсуждалась, в том числе, ситуация с нехваткой оборотных средств для запуска предприятия, сообщает пресс-служба губернатора.

"Соучредитель предприятия Владислав Буров сообщил, что за последнее время в производство было вложено более 1,5 млрд рублей, которые пошли на расширение модельного ряда. Точка безубыточности завода после оптимизации составляет 200 машин в год, но для запуска цикла не хватает оборотных средств", - говорится в пресс-релизе.

В.Радаев потребовал от "собственника не искать оправданий, а, признав ошибки менеджмента предприятия, искать выход из сложившейся ситуации". "Если у кого-то есть позиция перевести земли предприятия под жилищное строительство - больше в Саратовской области такого не будет. Завод рентабелен, его надо финансово очистить, чтобы предприятие могло работать с банками, выходить на рынок. Ни в коем случае нельзя проводить банкротство. Я уже провел встречу с прокурором области, чтобы не запускать ситуацию. Мы будем поддержать предприятие, чтобы его сохранить", - цитирует пресс-служба В.Радаева.