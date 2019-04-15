|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.04.19 13:13
Заболеваемость корью в России выросла в прошлом году в 3,5 раза
"Корью мы болели в 2018 году в 3,5 раза чаще, чем в 2017-м", - сказала А.Попова на пресс-конференции в Москве в понедельник.
Она добавила, что это более 2 тысяч случаев. Однако А.Попова напомнила, что большой рост заболеваемости корью был в 2012-2013 году, потом она снижалась.
С начала проведения "подчищающей" иммунизации от кори с 1 апреля от кори привито уже более 140 тысяч человек, а до 1 октября планируется привить 800 тысяч, в основном взрослых, восьмая часть от общего числа - мигранты, добавила глава Роспотребнадзора.
Она отметила, что рост заболеваемости корью в основном связан с "завозными" случаями, большой рост отмечается в Европе и ближайшем зарубежье, в том числе на Украине.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket