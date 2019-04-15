Заболеваемость корью в России выросла в прошлом году в 3,5 раза

15.04.19 13:13

© РИА Новости. Саид Царнаев

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о значительном увеличении заболеваемости корью в России.

"Корью мы болели в 2018 году в 3,5 раза чаще, чем в 2017-м", - сказала А.Попова на пресс-конференции в Москве в понедельник.

Она добавила, что это более 2 тысяч случаев. Однако А.Попова напомнила, что большой рост заболеваемости корью был в 2012-2013 году, потом она снижалась.

С начала проведения "подчищающей" иммунизации от кори с 1 апреля от кори привито уже более 140 тысяч человек, а до 1 октября планируется привить 800 тысяч, в основном взрослых, восьмая часть от общего числа - мигранты, добавила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что рост заболеваемости корью в основном связан с "завозными" случаями, большой рост отмечается в Европе и ближайшем зарубежье, в том числе на Украине.