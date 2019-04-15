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15.04.19 13:28

Арест обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан продлен еще на 2 месяца

© РИА Новости. Сергей Пятаков
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы продлил до середины июня арест бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

"Срок содержания под стражей в отношении Цуркан Карины Валерьевны продлён на два месяца, а всего до 12 месяцев, то есть до 14 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Она уточнила, что заседание прошло в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела К.Цуркан засекречены.

К.Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В настоящее время она содержится в столичном следственном изоляторе "Лефортово".

Как сообщил ранее "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов, бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" вменяют, что "она 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего "21 апреля 2015 года в Москве получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Свою вину К.Цуркан категорически отрицает и считает, что уголовное дело в ее отношении "возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности".

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