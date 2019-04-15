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15.04.19 13:32

Лидеров мартовских протестов в Ингушетии арестовали за избиение полицейских

© РИА Новости. Игорь Зарембо
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Городской суд Нальчика избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца трем лидерам мартовский протестов в Ингушетии по делу о применении насилия к представителям власти, сообщили журналистам адвокаты активистов.

По их словам, отбывших 10 суток административного наказания по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в спецприемнике Нальчика Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Ахмеда Барахоева арестовали по уголовному делу по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

"Они заявляют, что подзащитный якобы может оказать давление на свидетеля, скрыться от суда и следствия, что имеет большое влияние на людей. Эти обстоятельства могут помешать ходу следствия. На основании тяжести преступления в совокупности с этими обстоятельствами это стало причиной избрания меры пресечения в виде ареста по ч.2 ст. 318", - заявил адвокат сопредседателя всемирного конгресса ингушского народа Мусы Мальсагова Аральбек Думанишев.

Он сообщил, что намерен обжаловать решение об аресте.

В свою очередь адвокат руководителя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров отметил, что защитой были представлены свидетельства о том, что у Б. Чемурзиева на иждивении находятся двое малолетних детей, один ребенок-инвалид, достигший четырнадцатилетнего возраста, а также престарелые родители. Ему просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Подадим апелляционные жалобы. Если они будут оставлены без удовлетворения, мы не будем останавливаться. Будем обращаться в европейский суд по правам человека ", - добавил адвокат.

Фатима Урусова, представляющая интересы 65-летнего активиста Ахмеда Барахоева, заявила, что по настоянию правозащитников ее подзащитный прекратил десятидневную голодовку в спецприемнике республиканского МВД в Нальчике, отметив, что собирается обжаловать приговор в Верховном суде КБР.

Как сообщалось, Магасский районный суд арестовал на десять суток девятерых участников стихийных протестов, в том числе лидеров оппозиции, еще семерых оштрафовал на 20 тыс. рублей, а главу совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахоева - на 150 тыс. рублей.

Ранее возбужденные уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и призывах к беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК) во время протестов в Ингушетии объединили в одно производство.

Как сообщал адвокат Магомед Абубакаров, всего по делу об участии в протестных акциях в Ингушетии и применении насилия в отношении правоохранителей проходят девять жителей Ингушетии. Они содержатся в следственных изоляторах и спецприемниках Нальчика.

На прошлой неделе городской суд Нальчика избрал меру пресечения в виде ареста нескольким активистам, в том числе председателю координационного совета молодежных организаций Ингушетии Багаудину Хаутиеву и активисту Амиру Осканову.

15 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе правозащитного центра "Машр" и в доме его руководителя, одного из лидеров протеста Магомеда Муцольгова, который также является родным братом главы ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова,

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