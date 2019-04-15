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15.04.19 13:36

Членкора РАН Покушалова отпустили из СИЗО под домашний арест в Новосибирске

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска в понедельник изменил меру пресечения заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н.Мешалкина Евгению Покушалову, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денег, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Суд постановил: меру пресечения Покушалову Евгению Анатольевичу изменить с содержания под стражей на домашний арест на срок до 15 июня", - огласил решение судья Руслан Фролов.

Соответствующее ходатайство заявил представитель следствия. Рассмотрение ходатайства, за исключением оглашения резолютивной части, проходило в закрытом режиме.

Как сообщалось, Е.Покушалову предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

После задержания ряд ученых заявили о невиновности Е.Покушалова, а директор НМИЦ академик Александр Караськов отметил, что Е.Покушалов не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

22 февраля Центральный районный суд Новосибирска арестовал Е.Покушалова до 19 апреля 2019 года, до этой же даты избрана мера пресечения еще трем фигурантам по делу.

Член-корреспондент РАН Е.Покушалов занимает пост замдиректора НМИЦ по научно-экспериментальной работе, возглавляет входящий в состав НМИЦ Центр интервенционной кардиологии, автор нескольких сотен публикаций. Лауреат премии правительства РФ 2013 года в области науки и техники для молодых ученых, государственной премии в области науки и технологий 2016 года.

Ранее НМИЦ имени Мешалкина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в апреле 2018 года было возбуждено дело по ч.2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции), которое находится в производстве ГУ МВД России по региону.

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

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