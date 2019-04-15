Томский губернатор избавился от участка земли на Украине

15.04.19 13:41

Фото пресс-службы администрации Томской области

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Земельный участок на Украине, которым губернатор Томской области Сергей Жвачкин владел с 2012 года, отсутствует в его декларации за 2018 год, следует из данных отчета, опубликованного на сайте областной администрации.

Так, С.Жвачкину и его супруге принадлежит пять земельных участков общей площадью 10 тыс. 549,4 кв. м. Участок на Украине площадью 3 тыс. 172 кв. м, годом ранее числившийся в собственности четы, в новой декларации не фигурирует.

С.Жвачкин в 2018 году получил доход в размере 13 млн 872 тыс. рублей. По уточненным данным обладминистрации, в 2017 году он заработал 43 млн 720 тыс. рублей. Ранее была озвучена сумма заработка в 43,64 млн рублей. Причина изменения данных не называется.

Таким образом, доход главы региона упал в 3,16 раза.

Вместе с тем доход супруги С.Жвачкина вырос с 717 тыс. рублей до 2 млн 535 тыс. рублей - в 3,5 раза.

Помимо земельных участков томский губернатор с супругой владеют тремя квартирами общей площадью 527,6 кв. м, апартаментами площадью 130,6 кв. м, жилым домом в 446.9 кв. м, двумя нежилыми зданиями общей площадью 710,2 кв. м, нежилым помещением в 90,1 кв. м, 1/4 долей помещения для отдыха площадью 129,5 кв. м.

Из объектов движимого имущества С.Жвачкин по-прежнему владеет снегоходом Lynx 69.