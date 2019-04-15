Улучшение облика Петербурга за счет туристического сбора с иностранцев увеличит турпоток

15.04.19 13:47

© РИА Новости. Владимир Вяткин

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Туристический сбор с иностранцев в Петербурге, направленный на улучшение облика города, привлечет в северную столицу новых гостей, считает заместитель руководителя федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

"Очень важно в этой инициативе, что вперед выставляется облик города. Мы всегда помним, что туризм - это экспорт. Туристы привозят деньги, которые остаются тут, начинают работать", - сказал С.Корнеев "Интерфаксу" в понедельник.

Он добавил, что ключевым моментом в инициативе является улучшение облика города.

"Именно облик, специфика Петербурга являются главным магнитом. Это действительно вечный двигатель экономики туризма. Приезжают туристы, оставляют деньги, эти деньги идут на усовершенствование внешнего облика города, а это увеличивает количество туристов", - отметил заместитель главы Ростуризма.

Как сообщалось, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести в северной столице сбор для иностранных туристов в размере 100 рублей за сутки. По словам главы города, за год это позволит собрать порядка 1 млрд руб., который планируется направлять на реставрацию зданий исторического наследия со сложной организацией фасада.

Президент поддержал инициативу.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают введение сбора преждевременным и предлагают отложить его до даты окончания эксперимента по взиманию курортного сбора 1 января 2023 года.