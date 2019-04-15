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15.04.19 13:54

Теплая и без осадков погода установится на текущей неделе в Москве

© РИА Новости. Максим Блинов
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Сухая погода и сильные колебания температуры ожидаются в столичном регионе на этой неделе благодаря прохождению скандинавского антициклона, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"После выходных, принесших в столичный регион осадки, в столице установится сухая погода. Влияние скандинавского антициклона приведет и к большому суточному ходу температуры: по ночам она будет опускаться до нуля, а днем - подниматься до 10 градусов и выше. Атмосферное давление будет высоким", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается, максимальная температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов и 7-12 градусов в Подмосковье.

Во вторник будет сухо. Ночью столбик термометра покажет -1 - +1 градусов в столице, днем прогнозируется 11-13 градусов тепла, а по области - до 14 градусов.

В среду и четверг синоптики осадков не прогнозируют. Ночью температура будет опускаться до 1-3 градусов в Москве и -2 - +3 градусов по области, а днем подниматься до 8-10 градусов в Москве и Подмосковье.

В пятницу, 19 апреля, снова без осадков. Ночью -2 - +3, днем до 13 градусов.

В субботу погода ухудшится, местами пройдет небольшой дождь, ночью будет -1 - +4 градуса, днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

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