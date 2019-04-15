Потепления до плюс 15 градусов с солнечной погодой ждут в Петербурге на неделе

15.04.19 13:59

© РИА Новости.Александр Гальперин

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Синоптики ожидают в Петербурге и Ленинградской области потепления до плюс 15 градусов без осадков в течение недели, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гидрометцентра северной столицы в понедельник.

Погоду на территории Ленинградской области в течение рабочей недели продолжит определять антициклон. Осадков не ожидается, воздух постепенно будет прогреваться.

Ночью в начале недели в городе ожидается северо-восточный и восточный ветер до 4-9 м/с, во второй половине недели - ветер переменных направлений, который сменится на западный без усиления.

На западе Ленинградской бласти ожидается небольшая облачность и солнечная погода. Температура воздуха днем - до плюс 10-15 градусов. На востоке области облачность будет чуть сильнее, поэтому дневная температура воздуха составит плюс 7-12 градусов. В ночные часы по всей территории области в начале недели от 0 до минус 5 градусов, во второй половине недели - от минус двух до плюс 3 градусов.

Атмосферное давление в течение недели будет расти и только в пятницу начнет понижаться.

В Петербурге погода также ожидается без осадков. Температура воздуха ночью - плюс 1-3 градуса, в окрестностях - до минус 2 градусов. В дневное время воздух будет прогреваться до плюс 13-15 градусов.