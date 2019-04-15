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15.04.19 14:14
Метель и сильный ветер ожидаются в ЯНАО и ХМАО
Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО сообщает, что в регионе вероятен снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
"Будьте осторожны. (...) Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по ХМАО, во вторник в регионе ожидается ветер скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 17 м/c. На большей части территории округа пройдет мокрый снег, местами прогнозируется метель и гололед.
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