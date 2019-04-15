Метель и сильный ветер ожидаются в ЯНАО и ХМАО

15.04.19 14:14

© РИА Новости. Владимир Песня

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Непогода прогнозируется в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах во вторник, спасители призывают местных жителей соблюдать осторожность.

Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО сообщает, что в регионе вероятен снег, в отдельных районах метель. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.

"Будьте осторожны. (...) Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, во вторник в регионе ожидается ветер скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 17 м/c. На большей части территории округа пройдет мокрый снег, местами прогнозируется метель и гололед.