Путин поддержал намерение главы Ставрополья Владимирова баллотироваться на новый срок

15.04.19 14:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова принять участие в выборах главы региона в сентябре этого года.

В ходе встречи с В.Путиным в понедельник в Кремле В.Владимиров заявил, что хотел бы получить доверие президента на выборах 2019 года в качестве губернатора Ставропольского края.

"Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов", - ответил президент.

В.Владимиров напомнил, что президент РФ уже поддерживал его участие в выборах 2014 года, после чего он уже на протяжении последних пяти лет работает губернатором.

По его словам, за последние 5 лет ВРП Ставрополья вырос почти в 2 раза, по инвестициям регион в 2018 году добился лучших результатов. "Мы создали фактические новые производства, и в 2018 году стали лидерами по овощам закрытого грунта в РФ", - добавил глава региона, отметив, что сегодня 17% этого рынка приходится на Ставрополье.

Как утверждает В.Владимиров, майские указы президента 2012 года выполнены полностью, это же можно сказать и о выполнении майского указа 2018 года в части зарплат учителям и врачам. По словам губернатора, уже два года подряд Ставрополье имеет профицитный бюджет.

В.Владимиров отметил, что самый важный вопрос для Ставрополья - это зарплата бюджетников. "У нас МРОТ по территории 11 тыс. 400 рублей, и, соответственно, мы уже поднимаем для бюджетников за счет своих надбавок заработную плату и бизнес подтянем к минимальному размеру оплаты труда", - пообещал В.Владимиров.

Выборы губернатора Ставропольского края планируются в 2019 году на воскресенье, 8 сентября. По состоянию на 1 января 2019 года, в Ставропольском крае зарегистрировано 1 млн 891 тыс. 576 избирателей.

На предыдущих выборах губернатора в 2014 году за В.Владимирова, который на тот момент был врио губернатора региона, проголосовали 789 тыс. 502 человека, что составляет более 84% от общего числа проголосовавших.

В Ставропольском крае действуют 54 партии, все они могут выдвинуть своих кандидатов на участие в выборах губернатора региона, сообщил в феврале этого года журналистам председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов. Будут ли все кандидаты представленных в регионе партий учувствовать в выборах, станет известно только после того, как начнется процедура выдвижения.

"В период с 30 мая по 9 июня Дума Ставропольского края должна назначить эти выборы. После опубликования решения о назначении выборов, в течение пяти дней должна состояться эта публикация, начинается избирательная кампания по выборам губернатора Ставропольского края", - отметил Е.Демьянов.