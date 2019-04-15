Nord Stream 2 подала заявку Дании на новый маршрут прохождения газопровода

15.04.19 15:12

© РИА Новости. Сергей Гунеев

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Nord Stream 2 AG спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода "Северный поток-2", говорится на сайте проекта.

"Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Заявка подаётся в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года. Данная территория в ИЭЗ ранее являлась спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но ещё не ратифицирована Польшей", - поясняет компания.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2. В апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе планирования успешно работающего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 подала первую заявку на базовый маршрут, пересекающий территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм. 1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о Континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта "Северный поток 2". Новый закон дал право министерству иностранных дел Дании налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

В августе 2018 года после 8 месяцев ожидания ответа министерства иностранных дел и без каких-либо временных рамок его получения компания Nord Stream 2 была вынуждена подать заявку по альтернативному маршруту через ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма вне датских территориальных вод.

"Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами (так называемую процедуру Эспоо), показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям, и разрешение может быть выдано по любому из них", - отмечается в сообщении.

Ранее власти Дании посоветовали проектной компании Nord Stream 2 проанализировать 3-й вариант прохождения газовой магистрали через воды королевства - южнее Борнхольма, но через ИЭЗ, следует из заявления проектной компании Nord Stream 2 AG.

Обсуждая тему строительства "Северного потока-2" в рамках Красноярского экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак утверждал, что дополнительные согласования вопроса прохождения газопровода "Северный поток 2" через датские воды не скажутся на сроках реализации проекта.

"Нет", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам на полях КЭФ.

Аналогичного мнения придерживался и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"И в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство "Северного потока 2" до конца девятнадцатого года", - сказал глава "Газпрома" 28 марта в Бишкеке в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин".

Не повлияет на строительство "Северного потока-2" и принятие новой газовой доктрины Евросоюза, уверен постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Представители концерна Nordstream 2 AG непреодолимых препятствий не видят. Поэтому я думаю, что с достаточной долей уверенности можно сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок", - сказал В.Чижов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) 4 апреля.

Между тем, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на строительстве газопровода "Северный поток 2" по двум ниткам суммарно на дно Балтийского моря уже уложено 1000 километров труб в водах Финляндии, Швеции и Германии.

Два судна-трубоукладчика - Solitaire и Pioneering Spirit - продолжают работы по укладке газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Около 1,3 тыс. человек работают сейчас в Балтийском море примерно на двадцати трубоукладочных, транспортных и гидрографических судах, занятых в строительстве.

"Еще одна веха была достигнута на прошлой неделе на заводе в Котке, Финляндия, где компания Wasco, подрядчик по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия и логистике, завершила свой объем работ. В общей сложности в Котке было нанесено утяжеляющее бетонное покрытие примерно на 101 тыс. стальных труб - это почти половина труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода "Северный поток 2", - также отмечалось на сайте компании.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром" (MOEX: GAZP). В строительный консорциум входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

"Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года.