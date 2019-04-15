Кириенко: сомнения в будущем атомной энергетики рассеялись

15.04.19 15:16

© РИА Новости. Артур Лебедев

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Сомнения в перспективах атомной энергетики потеряли актуальность, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.

Развитие атомной энергетики в мире серьезно затормозилось после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году, что негативно сказалось как непосредственно на вводе новой генерации, так и на смежных отраслях - добыче урана, машиностроении и т.д.

Однако, по словам С.Кириенко, 2018 год был для атомной энергетики успешным.

"В 2018 году в мире было запущено 10 ГВт новых атомных мощностей. Мы гордимся тем, что 40% из этих пусков были обеспечены "Росатомом" в России и в других странах вместе с нашими партнёрами, - сказал экс-глава "Росатома", выступая на пленарной сессии форума "Атомэкспо 2019". - К этим 10 ГВт добавились ещё 5 ГВт перезапущенных атомных станций в Японии, это будет 15 ГВт новых атомных мощностей. Такого не было последние 30 лет, с 90-го года, поэтому мне кажется, что разговор о туманности будущего атомной энергетики отпал сам собой".

"Все больше стран делает выбор в пользу атомной энергетики", - добавил он.

С.Кириенко также напомнил, что на сегодняшний день портфель "Росатома" насчитывает 36 блоков в 12 странах, не считая России.