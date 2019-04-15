Сахалинские власти поддержали мнение экологов о запрете отлова китов

15.04.19 15:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Сахалинские власти поддерживают инициативу зоозащитников о необходимости законодательного запрета вылова китообразных.

"Мы согласны, это мнение всех сотрудников нашего министерства, - морским млекопитающим, находящихся в бухте Средней, должна быть предоставлена свобода. И в дальнейшем нужно принять все меры, чтобы больше такое никогда не повторялось", - сказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Вадим Ваничкин на заседании круглого стола, которое провело в Южно-Сахалинске в минувшие выходные общественное движение "Гражданская позиция - регион 65".

По мнению замминистра, закрыть проблему можно только единственным способом - внести законодательный запрет на все виды промысла китообразных, кроме научного.

"Мое личное мнение, и коллеги по министерству его полностью разделяют, - нужно вносить изменения в федеральный закон об охране окружающей среды. Это более глобальный законодательный инструмент", - отметил В. Ваничкин.

В противном случае, констатировал он, популяции плотоядных косаток, обитающей в акватории Сахалина и Камчатки, "с таким отловом для китайской индустрии развлечения скоро здесь не будет".

Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил собравшимся, что Росрыболовство намерено добиться утверждения общедопустимого улова косаток на 2020 год. С этой целью в дальневосточных филиалах ВНИРО пройдут общественные слушания, в Сахалинском филиале они назначены 19 апреля. Д. Лисицын призвал неравнодушных сахалинцев прийти на эти слушания.

Зоозащитникам удалось добиться отрицательной госэкспертизы по вылову косаток и белух на 2019 год, так что отлова этих животных в текущем году не будет. Теперь, по словам эколога, нужно спасать животных на 2020 год и добиваться ввода запрета их вылова в РФ, оставшейся "единственной страной в мире, которая ловит косаток и белух".

Участники круглого стола это предложение поддержали. В. Ваничкин привел данные науки, что косатки в естественной среде обитания доживают до 120-140 лет, в неволе - не доживают даже до 20 лет. Он отметил, что выпуск косаток на свободу из китовой тюрьмы в Приморье станет для них спасением. "Теории о том, что они не смогут адаптироваться к естественной среде обитания, - из области полнейшего невежества. Поэтому мы уверены, что если их выпустят, все у них будет очень хорошо. Такие животные должны жить только на воле", - подчеркнул В. Ваничкин.

Участники круглого стола приняли решение обратиться за содействием к депутатам Сахалинской облдумы, предложив им внести в Госдуму инициативу о запрете вылова китообразных. Представители облдумы, участвующие в заседании круглого стола, пообещали зоозащитникам и активистам общественного движения организовать встречу с депутатами.

В заключение Д. Лисицын рассказал, что когда отловленных косаток осенью прошлого года привезли в китовую тюрьму в Приморье, через 10 дней местные жители в соцсетях выложили фотографии крупной группы их сородичей, которая несколько дней плавала возле бухты Средней. В соцсетях авторы снимков писали, что видят такое скопление китов в такой близости от пляжа впервые. Эколог добавил, что косатки - социальные животные, они, как и люди, очень сильно страдают, когда их близкие погибают, или их увозят в неволю, и до последнего пытаются их спасти.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время начата подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.