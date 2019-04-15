|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.04.19 15:55
В Совете Федерации пообещали учесть срок подачи декларации сенатором Арашуковым
"До сих пор не поступала", - сказал Ю.Воробьев журналистам в понедельник.
По его словам, если, как говорит адвокат Р.Арашукова, его декларация действительно была направлена из СИЗО до 1 апреля и на документах будет стоять почтовый штамп, подтверждающий это, то это будет зачтено как соответствие закону.
"Да, конечно", - сказал Ю.Воробьев, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, он пока не получил ответа от Р.Арашукова на своё письмо с просьбой пояснить неподачу декларации в срок.
Кроме того, сенатор отметил, что комиссия по доходам пока не планирует проводить очередное заседание по ситуации с Р.Арашуковым, так как необходимо дождаться информации от него.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket