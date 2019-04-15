В Совете Федерации пообещали учесть срок подачи декларации сенатором Арашуковым

15.04.19 15:55

© РИА Новости. Владимир Федоренко

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Декларация сенатора Рауфа Арашукова до сих пор не поступила в Совет Федерации, но, если она действительно была направлена из СИЗО до 1 апреля, это будет зачтено, заявил вице спикер верней палаты, глава Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев.

"До сих пор не поступала", - сказал Ю.Воробьев журналистам в понедельник.

По его словам, если, как говорит адвокат Р.Арашукова, его декларация действительно была направлена из СИЗО до 1 апреля и на документах будет стоять почтовый штамп, подтверждающий это, то это будет зачтено как соответствие закону.

"Да, конечно", - сказал Ю.Воробьев, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он пока не получил ответа от Р.Арашукова на своё письмо с просьбой пояснить неподачу декларации в срок.

Кроме того, сенатор отметил, что комиссия по доходам пока не планирует проводить очередное заседание по ситуации с Р.Арашуковым, так как необходимо дождаться информации от него.