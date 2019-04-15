Доход семьи мэра Томска в 2018г вырос почти на 62,2 млн рублей

15.04.19 15:57

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Мэр Томска Иван Кляйн с супругой Галиной, занимающей пост гендиректора в ОАО "Томское пиво", заработали в 2018 году совокупно 375 млн 950 тыс. рублей, следует из декларации главы города, опубликованной на сайте городской администрации.

В 2017 году их совокупный доход составил 313 млн 766 тыс. рублей. Таким образом, в отчетном периоде он вырос на 62 млн 184 тыс. рублей.

Согласно декларации, семья И.Кляйна владеет четырьмя земельными участками общей площадью 2,94 тыс. кв. м, квартирами площадью 189 и 97 кв. м (в последнем случае доля владения составляет 1/3), двумя гаражными боксами, нежилым помещением площадью 17 кв. м.

Градоначальнику принадлежит автомобиль Toyota Prado, его супруга транспортных средств не имеет.

В предыдущие периоды основной составляющей доходов семьи мэра Томска являлись дивиденды ОАО "Томское пиво". Однако с 2015 года компания прекратила раскрывать информацию о выплате дивидендов.

И.Кляйн до вступления в должность мэра Томска в 2013 году занимал пост генерального директора "Томского пива", позднее компанию возглавила Г.Кляйн.