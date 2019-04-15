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15.04.19 16:00

Подозреваемый в многомиллионном хищении депутат кировской гордумы отправлен под домашний арест

© РИА Новости. Игорь Зарембо
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Суд в Кировской области избрал меру пресечения депутату Кировской городской думы Дмитрию Никулину, который проходит по уголовному делу о растрате бюджетных средств, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник.

"Д.Никулин отправлен под домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В конце минувшей недели сообщалось, что следователи и силовики задержали Д.Никулина, который был объявлен в розыск в ноябре 2018 года.

Депутат обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, он с 2013 по 2017 год вместе с двумя другими фигурантами уголовного дела, используя свое служебное положение, похитил более 37 млн рублей, принадлежащих ООО "Электронный проездной".

Также следствие полагает, что Д.Никулин легализовал похищенные 7,3 млн рублей "путем совершения различных финансовых операций и заключения фиктивных договоров".

Как сообщалось, с 2012 года по август 2013 года одно из ООО Кирова разработало и реализовывало пилотные проекты программы, которая позволяла родителям отследить посещение ребенком занятий в школах, оплачивать питание и вести учет внесенных средств, а также контролировать меню.

Директор ООО "Электронный проездной" вместе с подельниками хотел купить у разработчиков на бюджетные средства программное обеспечение электронного проекта, который на тот момент уже успешно функционировал в школах.

Было возбуждено дело о растрате. Директор ООО был задержан, позднее следователи установили, что он действовал в сговоре с экс-руководителем Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта. Позднее следствие сообщало, что депутат Д.Никулин мог выступить инициатором и организатором хищения денег, он был объявлен в розыск.

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