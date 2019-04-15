Задержаны шестеро из девяти человек, совершивших побег из ИВС в Тыве

15.04.19 16:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Полиция в Тыве задержала еще двух человек, сбежавших из изолятора временного содержания в воскресенье, на свободе остаются трое.

"Сотрудники уголовного розыска МВД по Республики Тыва в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали еще двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк.

Таким образом, общее число задержанных в настоящее время составляет шесть человек, добавила.

Как сообщалось, в воскресенье из ИВС Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский" сбежали девять человек.

"Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавших граждан продолжаются", - сказала представитель МВД РФ.