Медведев: в РФ будут созданы семь новых территорий опережающего развития

15.04.19 16:11

© РИА Новости. Александр Гальперин

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать в России семь новых территорий опережающего развития.

"Я подписал целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития: в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, Кировской и Тульской областях", - сказал Д.Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он подчеркнул, что там должны быть созданы современные производства в самых различных отраслях и налажена инфраструктура. Премьер добавил, что имеет в виду химическую, пищевую промышленность, автопром, а также логистические комплексы.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ТОРы будут созданы в Мценске, Михайловке, Миассе, Горном, Боровичах, Белой Холунице и Алексине.

"В них создаются производства соответствующие. Вы их назвали. Это и производства магистральных шахтных контейнеров, оборудование для котельных, армирующих сеток для стройматериалов. Также в планах строительство заводов по переработке рыбной продукции, производство оконной и дверной фурнитуры", - сказал вице-премьер.

"Будет инвестировано по прогнозам около 35 млрд рублей. Появится более семи тысяч новых рабочих мест, а в перспективе десяти лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд - это налоговые и не налоговые поступления", - заявил В.Мутко.

"Этот инструмент эффективный, но важно, чтобы там резиденты не только создавались, но и реально инвестировали. Чтобы жизнь активная появлялась, бизнес развивался и рабочие места создавались", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, создание ТОРов - действенный способ "вдохнуть новую жизнь в моногорода, которые в силу специфики нуждаются в пристальном внимании государства".