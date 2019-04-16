Река Абакан начала подтапливать прибрежные дачные участки в Хакасии, эвакуированы 11 человек

16.04.19 06:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Ледовый затор на реке Абакан в Хакасии в районе города Абаза стал причиной подтопления дачных участков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону во вторник.

"На данный момент ледовое поле прошло Абазу, но в 3 км ниже по течению реки образовался ледовый затор, в результате чего вода поднялась, подтопив прибрежные дачные участки общества "Лесник", разбитые в пойменной зоне. С подтопленных участков эвакуированы 11 человек", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что угрозы подтопления Абазы нет, уровень воды в реке Абакан в районе города составляет 160 см при критическом уровне 470 см.

В администрации муниципального образования создан оперативный штаб, оперативные группы спасателей, пожарных и полиции провели оповещение населения.

В готовности к выезду находится группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России с вездеходной техникой и плавсредствами.