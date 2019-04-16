Россельхознадзор выявил геном АЧС в сосисках, завезенных из Китая в Забайкальский край

16.04.19 06:28

© РИА Новости. Антон Денисов

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор выявил геном африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках, завезенных из Китая в Забайкальский край.

Факт перемещения продукции на территорию РФ был зафиксирован управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю в конце марта. Сосиски пытались провезти с нарушением действующих временных ограничений на ввоз продукции свиноводства из Китая - страны, неблагополучной по АЧС, говорится в сообщении службы.

Кроме того, товар не имел сопроводительных ветеринарных документов.

Продукция была изъята, от нее были отобраны пробы и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория". В результате исследований в сосисках выявлен генетический материал вируса АЧС.