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16.04.19 06:31
Долги жителей юга Камчатки перед энергетиками превысили 210 млн рублей
"Общая сумма долга этих граждан перед Камчатскэнерго превысила 212 млн рублей", - говорится в сообщении.
В Камчатскэнерго уточняют, что речь идет о 6 тыс. 113 жителей южных территорий полуострова: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.
"Долговые квитанции - это один из инструментов в борьбе с дебиторской задолженностью населения. Они направляются потребителям, имеющим неоплаченные счета за тепловую и электрическую энергию. Красная полоса на квитанции - это сигнал о том, что в ближайшее время (в случае неоплаты) будет применен весь комплекс мер по взысканию долга", - поясняют энергетики.
Уклонение от оплаты тепловой и электрической энергии влечет за собой прекращение предоставления услуг, начисление пени, исковые заявления в суд, а в итоге арест имущества, денежных счетов, запрет на выезд заграницу и пр.
Чтобы этого избежать, энергетики рекомендуют вовремя и полностью оплачивать потребленные ресурсы, а в случае затруднений заключать соглашения о рассрочке долга.
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