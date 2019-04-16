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16.04.19 06:31

Долги жителей юга Камчатки перед энергетиками превысили 210 млн рублей

© РИА Новости. Михаил Мордасов
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Более шести тысяч абонентов ПАО "Камчатскэнерго" получат в апреле квитанции с красной полосой, означающей, что эти люди задолжали за свет и (или) тепло, сообщает пресс-службе энергокомпании.

"Общая сумма долга этих граждан перед Камчатскэнерго превысила 212 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Камчатскэнерго уточняют, что речь идет о 6 тыс. 113 жителей южных территорий полуострова: Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.

"Долговые квитанции - это один из инструментов в борьбе с дебиторской задолженностью населения. Они направляются потребителям, имеющим неоплаченные счета за тепловую и электрическую энергию. Красная полоса на квитанции - это сигнал о том, что в ближайшее время (в случае неоплаты) будет применен весь комплекс мер по взысканию долга", - поясняют энергетики.

Уклонение от оплаты тепловой и электрической энергии влечет за собой прекращение предоставления услуг, начисление пени, исковые заявления в суд, а в итоге арест имущества, денежных счетов, запрет на выезд заграницу и пр.

Чтобы этого избежать, энергетики рекомендуют вовремя и полностью оплачивать потребленные ресурсы, а в случае затруднений заключать соглашения о рассрочке долга.

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