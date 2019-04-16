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16.04.19 06:33

Циклон из Охотского моря принесет в Хабаровский край резкое похолодание

© РИА Новости. Евгений Одиноков
16 апреля. Interfax-Russia.ru - На всей территории Хабаровского края из-за прохождения циклона в Охотском море 16 и 17 апреля ожидается резкое ухудшение погоды, обусловленное штормовым ветром до 25 м/с, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Ночью 17 апреля в районе им. Полины Осипенко, Охотском и Аяно-Майском районах мокрый снег, сильный гололед и ветер до 23 м/с", - говорится в сообщении.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за ухудшения погодных условий возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, обрывы на ЛЭП, перехлесты проводов, нарушения в работе на линиях связи.

Также сильный ветер и осадки могут привести к нарушениям транспортного сообщения, увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, ограничениям в авиасообщении, приостановке работы паромной переправы Ванино - Холмск.

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