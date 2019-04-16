Более 200 жителей Камчатки получили выплаты на приобретение цифровых приставок для ТВ

16.04.19 06:36

© РИА Новости. Артем Коренюк

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Материальную помощью на приобретение приставок для приема цифрового эфирного телевидения получили более 200 жителей Камчатского края, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В феврале и марте этого года материальная помощь была предоставлена 215 гражданам, половина из которых - жители краевого центра. Средний размер такой материальной помощи - две тысячи рублей", - приводятся в сообщении слова министра социального развития и труда Камчатского края Инессы Койрович.

И.Койрович пояснила, что в эту сумму включены затраты на приобретение цифровой приставки и антенны.

"Помимо материальной составляющей, социальные работники помогают в оформлении документов, консультируют по вопросам выбора оборудования и, порой самое главное, помогают настроить телевизор", - добавила краевой министр.

Адресную помощь на приобретение приставок для приема цифрового эфирного телевидения могут получить ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, а также семейные пары, которых обслуживают социальные работники.