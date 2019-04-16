Около 80 зданий и сооружений будет снесено на территории военных городков в Приамурье

16.04.19 06:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Сводное подразделение инженерных войск приступает к сносу аварийных и списанных зданий и сооружений на территории военных городков в Амурской области, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа.

"Военнослужащие, входящие в сводное подразделение инженерных войск, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом. Спланировано обрушить и снести около 80 списанных зданий и сооружений бывших военных городков", - говорится в сообщении.

Военные инженеры приступили к обследованию объектов и подготовке к их обрушению. Работы будут проводиться с помощью тяжелой инженерной техники, а там, где применение ее неэффективно - методом подрыва.