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16.04.19 06:46

Tele2 запустила сеть 4G на Южных Курилах

© РИА Новости. Алексей Филиппов
16 апреля. Interfax-Russia.ru - Оператор связи Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") ввел в эксплуатацию сеть стандарта 4G на южных островах Курильской гряды: Кунашире, Итурупе и Шикотане.

"Сегодня 4G-сеть развернута на территории, где проживает большая часть населения Курильских островов. Качественные услуги связи теперь доступны в населенных пунктах: Курильске, Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, а также в районе аэропорта Ясный на Итурупе", - говорится в сообщении макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2.

По данным Tele2, с запуском в коммерческую эксплуатацию сети на Курилах услуги мобильного оператора стали доступны для 98% населения Сахалинской области.

В планах компании в ближайшее время построить базовые станции на остальной территории южных островов Курильской гряды.

В Tele2 отмечают, что оказание услуг в стандарте 4G на Курилах стало возможным благодаря запуску подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин - Курильские острова".

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