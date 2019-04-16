Первые рейсы морских круизных линий из Владивостока в Японию запланированы на сентябрь

16.04.19 06:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 апреля. Interfax-Russia.ru - Морские круизные линии в Японию с первой посадкой российских туристов во Владивостоке запланированы на сентябрь, сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.

В настоящее время край регулярно посещают круизные лайнеры с японскими пассажирами, но посадки российских пассажиров на эти суда нет.

"Круизное направление - одно из самых быстро развивающихся в Приморье, мы готовы увеличивать количество судозаходов и рассчитываем на развитие сотрудничества. Приморье как транспортный хаб может быть интересным для турбизнеса Японии при разработке новых маршрутов", - приводятся в сообщении слова гендиректора Владивостокского морского пассажирского терминала Валерия Нагорных.

Ранее сообщалось, что группа компаний United Exchange/Sun (КНР) планирует открыть регулярную морскую круизную линию между Владивостоком и Шеньяном (КНР).