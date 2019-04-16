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16.04.19 07:05
Армейский спецназ поднят по тревоге в Сибири
"Солдаты и офицеры совершили марш в позиционный район на бронированных автомобилях "Тайфун" и "Тигр". В ходе выдвижения военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательной группы на колонну военной техники", - говорится в сообщении.
На полигоне спецназовцы отработали уничтожение условного противника, выполнили контрольные занятия по огневой подготовке из штатного оружия АК-74, пулемета "Печенег", специального оружия винтовок ВСС "Винторез" и АС "Вал".
Помимо этого военнослужащие отработали уничтожение групповых целей из гранатомета АГС-17 "Пламя", установленных на бронеавтомобилях "Тигр", с места и в движении.
В ходе сдачи контрольной проверки, бойцы спецназа преодолели огненно-штурмовую полосу, протяженностью более километра, которая включает в себя такие сооружения, как разрушенное здание и мост, вертикальная стена, ров с водой.
К итоговой проверке за зимний период обучения привлечено более 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц военной техники. Проверка продлится до 21 апреля.
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